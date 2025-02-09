Главный арбитр КХЛ: «Если ИИ будет помогать принимать правильные, справедливые решения, я буду только за»

3 февраля главный тренер «Металлурга» Андрей Разин выразил недовольство работой арбитров во время игры с «Салаватом» (4:6) и сказал: «Надеюсь, что искусственный интеллект в ближайшем будущем заменит в хоккее людей, которые влияют на игру».
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