Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Баффало»

«Вашингтон» потерпел седьмое поражение а последних восьми матчах. В ночь на 12 апреля в Баффало (штат Нью-Йорк, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз».
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