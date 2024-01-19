Люди захватили муниципальный совет: памятник советскому солдату Алёше будет стоять на месте

Молодцы болгары, которые пытаются спасти памятник. я была в Болгарии у памятника Алеше в 1977 году. О впечатлении - стоишь у подножия , а над тобой такая мошь, такая сила и такая гордость за нашего русского защитника-солдата. Боже, помоги сохранить нашего русского Алешу!

ИМ

Ильдус Мамлеев

Нашему МИД надо болгар предупредить, хотят снести памятник, врём все дипотношения и закрываем посольство Болгарии в Москве и прекращаем какие либо торговые отношения от слов совсем. Они на такое сообщение не только с "Алеши" пылинки будут сдувать, а ещё и рядом с ним такого же из чистого золота, за свой счёт поставят.