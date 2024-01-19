Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 153 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Феденюк
    Рогожину и весь состав учителей ждут разборки в СК.Окопались!Павловской гимназ...
  • Олег Самойлов
    На 1111% СОГЛАСЕН! Совки ВСЕГДА визжать умели! А как до дела - сразу в кусты!Зачем клеймить СССР?
  • Анатолий Трунов
    Олег, привет! Пусть насыпают. А я буду их чпокать по одному. Визжание есть одна из черт сознательного советского чело...Зачем клеймить СССР?

Люди захватили муниципальный совет: памятник советскому солдату Алёше будет стоять на месте

Люди захватили муниципальный совет: памятник советскому солдату Алёше будет стоять на месте

Avia.pro - Новости В Пловдиве, одном из крупных городов Болгарии, утром произошло значительное событие, вызвавшее широкий общественный резонанс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лидия Курзаева
Молодцы болгары, которые пытаются спасти памятник. я была в Болгарии у памятника Алеше в 1977 году. О впечатлении - стоишь у подножия , а над тобой такая мошь, такая сила и такая гордость за нашего русского защитника-солдата. Боже, помоги сохранить нашего русского  Алешу!
Ответить
18 час.
александр александров
Честно говоря,не ожидал,болгары удивили!!
Ответить
9 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Нашему МИД надо болгар предупредить, хотят снести памятник, врём все дипотношения и закрываем посольство Болгарии в Москве и прекращаем какие либо торговые отношения от слов совсем. Они на такое сообщение не только с &quot;Алеши&quot; пылинки будут сдувать, а ещё и рядом с ним такого же из чистого золота, за свой счёт поставят.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх