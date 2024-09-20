Следком России завершил расследование убийства Рассела Бентли

В Следственном комитете Российской Федерации сообщили, что ведомство установило обстоятельства убийства в Донецке американского добровольца Рассела Бентли с позывным «Техас» и всех причастных к этому преступлению.
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