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Адвокат Калинов не считает возраст потерпевшего отягчающим фактом в деле бойца Магомедова

Адвокат Калинов не считает возраст потерпевшего отягчающим фактом в деле бойца Магомедова

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" рассказал о наказании, которое может грозить бойцу смешанных единоборств (ММА) Асхабу Магомедову, который обвиняется в вымогательстве денег у несовершеннолетнего.

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