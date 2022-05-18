Адвокат Калинов не считает возраст потерпевшего отягчающим фактом в деле бойца Магомедова

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" рассказал о наказании, которое может грозить бойцу смешанных единоборств (ММА) Асхабу Магомедову, который обвиняется в вымогательстве денег у несовершеннолетнего.