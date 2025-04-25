Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Меган Маркл продала легендарное платье принцессы Дианы жене Зеленского почти за $3 млн.

В начале апреля принц Сассекский Гарри посетил Львов, где в рамках благотворительной акции встречался в госпитале с солдатами украинской армииНо была у этой поездки и другая причина.

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