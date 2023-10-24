В США заявили о необходимости согласиться с вхождением новых регионов в РФ

США должны стремиться к скорейшему урегулированию украинского конфликта, которое подразумевало бы переход русскоговорящих регионов к России, а также твердый отказ НАТО от того, чтобы Украина стала участницей блока.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии