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В США заявили о необходимости согласиться с вхождением новых регионов в РФ

США должны стремиться к скорейшему урегулированию украинского конфликта, которое подразумевало бы переход русскоговорящих регионов к России, а также твердый отказ НАТО от того, чтобы Украина стала участницей блока.

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