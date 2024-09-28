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Царьград

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В Дмитрове каршеринг снёс мемориал погибшим в Великой Отечественной войне

В Дмитрове каршеринг снёс мемориал погибшим в Великой Отечественной войне

Водитель садился за руль трезвым.В Дмитрове автомобиль каршеринга на полной скорости врезался в мемориал погибшим в Великой Отечественной войне.

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