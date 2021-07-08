The Washington Post требует от Байдена ультиматум для Путина

Прежде чем кибератаки и сетевое вымогательство, проводимые из России станут чем-то «обычным» и едва ли не повседневным явлением, президенту США Джо Байдену пора уже предъявить спокойный, но четкий и жесткий ультиматум главе России Владимиру Путину.