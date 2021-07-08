США - нашими глазами

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The Washington Post требует от Байдена ультиматум для Путина

The Washington Post требует от Байдена ультиматум для Путина

Прежде чем кибератаки и сетевое вымогательство, проводимые из России станут чем-то «обычным» и едва ли не повседневным явлением, президенту США Джо Байдену пора уже предъявить спокойный, но четкий и жесткий ультиматум главе России Владимиру Путину.

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Александр Самбур
степан дунов
Это неизлечимая форма шизофрении.

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