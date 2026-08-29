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Газета.ру

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Замглавы ОП Украины Палиса: Киев должен адаптироваться к новым дронам России

Замглавы ОП Украины Палиса: Киев должен адаптироваться к новым дронам России

Украине нужно будет «адаптироваться» к новым реактивным беспилотникам России. Об этом журналистам заявил замглавы офиса президента страны Павел Палиса, пишет «РБК-Украина».

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