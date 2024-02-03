Соболенко снялась с престижного турнира в Дохе

Арина Соболенко не выступит на соревнованиях в Дохе. Вторая ракетка мира в женском одиночном разряде, недавняя победительница турнира серии «Большого шлема» Australian Open Арина Соболенко не выступит на турнире категории WTA-1000 в Дохе.
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