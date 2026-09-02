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Царьград

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«Военная тайна» Путина и угрозы Медведева: Европу ждёт возмездие?

«Военная тайна» Путина и угрозы Медведева: Европу ждёт возмездие?

Киев отчаянно хочет втянуть Британию и Германию в войну против России. Политолог Сергей Станкевич проанализировал действия западных лидеров и сделал прогноз, удастся ли Владимиру Зеленскому добиться поставки новых вооружений.

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