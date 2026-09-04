В Цюрихе объявили лауреатов Шнобелевской премии

В Цюрихе состоялась 36-я церемония вручения Шнобелевской премии. Награды получили авторы исследований в нескольких научных областях, сообщается на сайте Ig Nobel Prize.
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