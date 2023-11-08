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В Тверской области проведут ремонтные работы в социально-реабилитационных центрах

В Тверской области проведут ремонтные работы в социально-реабилитационных центрах

8 ноября на заседании Бюджетной комиссии Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени принято решение о направлении финансовых средств для приобретения мебели и обеспечения комплексной безопасности в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних.

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