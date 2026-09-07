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Новости Липецка

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Липецк: 15 штрафов за купание и 42 за алкоголь у воды

Липецк: 15 штрафов за купание и 42 за алкоголь у воды

За лето 2026 года в Липецке к ответственности привлекли 15 купальщиков и 42 человека за распитие алкоголя у воды.

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