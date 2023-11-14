«10 стадионов построили, а что для детей? Академии есть?». Василий Березуцкий — о наследии ЧМ-2018

Василий Березуцкий высказался о наследии первенства мира в России с изрядной долей критики. Бывший защитник сборной России и ЦСКА Василий Березуцкий намекнул, что не увидел особого развития футбола в стране после домашнего ЧМ в 2018 году.
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