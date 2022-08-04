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Посол Тайваня в ФРГ посоветовал депутатам Бундестага посетить остров, чтобы «исчезли» запреты Китая

Посол Тайваня в ФРГ посоветовал депутатам Бундестага посетить остров, чтобы «исчезли» запреты Китая

Представитель Тайваня в Германии Се Чживэй на фоне напряженности в отношениях между властями материкового Китая и Тайваня предложил делегации Бундестага (парламента ФРГ) посетить остров.

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