Осенний листопад ушедших лет Сборник стихов, который хочется читать онлайн, перелистывая страницы памяти и собирая золотые мгновения, что осыпаются с ветвей времени Осень умеет возвращать нам то, что мы давно потеряли.
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