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ТАСС

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В Башкирии в ДТП пострадали пять человек из автомобиля скорой помощи

В Башкирии в ДТП пострадали пять человек из автомобиля скорой помощи

УФА, 14 сентября. /ТАСС/. Машина скорой медицинской помощи столкнулась с автомобилем на перекрестке в городе Октябрьский в Башкирии, пострадали пять человек: водитель, два фельдшера и два пациента, сообщили в управлении ГИБДД по региону.

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