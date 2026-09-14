В Башкирии в ДТП пострадали пять человек из автомобиля скорой помощи

УФА, 14 сентября. /ТАСС/. Машина скорой медицинской помощи столкнулась с автомобилем на перекрестке в городе Октябрьский в Башкирии, пострадали пять человек: водитель, два фельдшера и два пациента, сообщили в управлении ГИБДД по региону.