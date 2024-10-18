Путин поручил повысить доступность массового спорта в России

Количество россиян, регулярно занимающихся спортом, увеличилось с 40% до 56,8%. Однако необходимо еще больше повысить доступность массового спорта в стране, продолжить создавать условия для этого, заявил накануне Президент РФ Владимир Путин во время церемонии открытия спортивных объектов.
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