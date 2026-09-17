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FiNE NEWS

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Путин от души поздравил Моди с 76-летием: «Дорогой друг, ты — настоящий стратег!»

Владимир Путин не стал держать эмоции при себе и отправил настоящее сердечное поздравление Нарендре Моди, которому сегодня исполнилось 76 лет.

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