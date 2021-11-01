Сигирия: история с низкой социальной ответственностью

ЭксклюзивСигирия: история с низкой социальной ответственностью Запретные Темы Истории Как однажды сказала моя давняя школьная учительница: «История – это наука-проститутка».Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновИз "Эзотерическая психология", т1, стр 75 Пятая цель Божества Луч V. Конкретное Знание или Наука Раскаты грома сотрясают горную вершину, и грозовые тучи прячут форму. Испарения водной сферы искажают чудесный... в тайном месте. Там находится форма, и нота её звучит. Луч света освещает форму, и то, что было скрыто, становится явным. Знание о Боге, о том, как Он Себя скрывает, находит завершение в мысли человека. Энергии и силы получают свои тайные имена, открывают свою внутреннюю цель, и всё видится как ритм, как возвращение к себе. Теперь можно прочесть великий свиток. Цель Бога и Его планы утверждены, и человек может читать форму. План обретает форму. План и есть форма. Его цель – откровение ума Бога. Прошлое открывает форму, а настоящее указывает приток энергии. То, чему суждено прийти, является как облако, которое застилает солнце. Но за этим неизбежным облаком скрывается любовь, которая на земле и которая на небе. И именно она – любовь, что обновляет всё, – должна быть открыта. Такова цель, стоящая за всем тем, что делает великий Владыка Знания"Юрий ИльиновЕщё каких-то 10 лет назад - это было фантастикой ! Сегодня мы в этом живём, не обращая внимания на это, а порой и не осмыслив до конца то, что завтра началось вчера ! https://www.youtube.com/watch?v=lO5faXSqUTgКомментировать
Свежие комментарии