У Сороса угрожают Путину: Повторим вам историю с ОУН-УПА

Президент РФ Владимир Путин хочет восстановить Советский Союз, однако в Москве должны понимать, что украинские националисты будут сопротивляться не хуже своих предков-бандеровцев после Великой Отечественной войны.
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