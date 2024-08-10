Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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У Сороса угрожают Путину: Повторим вам историю с ОУН-УПА

У Сороса угрожают Путину: Повторим вам историю с ОУН-УПА

Президент РФ Владимир Путин хочет восстановить Советский Союз, однако в Москве должны понимать, что украинские националисты будут сопротивляться не хуже своих предков-бандеровцев после Великой Отечественной войны.

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