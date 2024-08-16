Medical Insider

71 подписчик

Жидкость в организме предохраняет мозг от повреждений и смягчает воздействие на позвоночник при ударах. Что же происходит, когда эта система перестаёт функционировать?

Цереброспинальная жидкость, также известная как спинномозговая жидкость, представляет собой прозрачную и бесцветную жидкость, которая играет важную роль в поддержании здоровья и функционирования центральной нервной системы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх