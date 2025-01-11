Депутат сообщила о возможной доиндексации пенсий в феврале

С 1 февраля страховые пенсии в России могут быть дополнительно проиндексированы. Меры будут приняты в том случае, если показатели годовой инфляции окажутся выше прогнозных значений, заявила в интервью каналу «Москва 24» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.