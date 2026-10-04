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Средства ПВО уничтожили около 100 беспилотников ВСУ над Ростовской областью

Средства ПВО уничтожили около 100 беспилотников ВСУ над Ростовской областью

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили около 100 украинских беспилотников в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область.

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