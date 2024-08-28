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Ученые выяснили, сколько нужно выпить, чтобы стать звездой танцпола

Ученые выяснили, сколько нужно выпить, чтобы стать звездой танцпола

Ученые и врачи со всех сторон нам твердят то о вреде, то о пользе алкоголя, но до сих пор никто из них не ответил на главный вопрос: сколько нужно выпить, чтобы хорошо танцевать, и, вообще, нужно ли пить для этого? Так вот, наконец, журналисты издания The Times под наблюдением ученых провели эксперимент и выяснили, сколько нужно выпить, чтобы не опозориться на танцполе.

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