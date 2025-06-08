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Европейская журналистка назвала преступлением отказ Украины принять тела солдат

Европейская журналистка назвала преступлением отказ Украины принять тела солдат

Журналистка из Нидерландов осудила власти Украины за отказ принять тела солдат Независимая журналистка из Нидерландов Соня Ван Дер Энде после осмотра рефрижератора с телами солдат ВСУ осудила отказ украинской стороны принять их.

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