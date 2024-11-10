Некоторые уроки

Алексей Тан

Иудейский (еврейский) Проект СИ-СИ-СИ-РЕ.... по замене (уничтожению) русской нации, этноса.....своим этносом, ПРОДОЛЖАЕТСЯ!... и мы уже слышали... ЧТО!... евреи, армяне, грузины -это русские....... а западенцы белярюси и Украины... это единый!?? народ с Русскими.... О! как!.