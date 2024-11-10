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Некоторые уроки

Некоторые уроки

Как поступали с ваххабитами в Османской империиПрочёл пост (https://t.me/sashakots/48562) про сюсюканье с ваххабитами на зонах и решил вспомнить историю.

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Комментарии
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Алексей Тан
Иудейский (еврейский) Проект СИ-СИ-СИ-РЕ.... по замене (уничтожению) русской нации, этноса.....своим этносом, ПРОДОЛЖАЕТСЯ!... и мы уже слышали... ЧТО!... евреи, армяне, грузины -это русские....... а западенцы белярюси и Украины... это единый!?? народ с Русскими.... О! как!.
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