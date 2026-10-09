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Аргументы и Факты

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У Макрона истерика: во Франции нападают на жену президента и жгут машины

У Макрона истерика: во Франции нападают на жену президента и жгут машины

Массовые протесты школьников во Франции, сопровождающиеся поджогами машин и зданий, жестким противостоянием с полицией, антиправительственными плакатами и острой критикой в адрес президента Эммануэля Макрона, могут привести к его досрочной отставке.

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