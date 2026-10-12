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Нижегородская правда

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Врачи ПИМУ заменили колено молодой нижегородке, сбросившей 73 кг

Врачи ПИМУ заменили колено молодой нижегородке, сбросившей 73 кг

Нижегородка Евгения Агафонова долгое время страдала от артрита и лишнего веса. Благодаря личному упорству и помощи специалистов Университетской клиники ПИМУ она может вернуться к обычной жизни.

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