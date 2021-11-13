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Эксперты Казахстана и реакция на статью С. Лаврова – умеренная, узкоглазая, узколобая

Эксперты Казахстана и реакция на статью С. Лаврова – умеренная, узкоглазая, узколобая

Как деформируют информацию*Казахстанское общество обсуждает статью главы МИД РФ Сергея Лаврова «Россия и Казахстан: сотрудничество без границ», опубликованную в «Российской газете» 9 ноября.

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Комментарии
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Лора Лора
Узколобые и узкоглазые националисты страшнее пистолета! Не надо с ними церемонится; у них ж..  чешется требует сильного пинка. Так надо им его дать...пока не превратились в хохлов...
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17 час.
Валентин Щербаков
Мало того, что получили эти узколобые и узкоглазые земли от СССР, так еще и наглеют по отношению к коренным русским.
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14 час.
Борис Виленский
Переход из племенно-общинного строя в социализм оказался неудачным. Они деградируют быстрее, чем думалось.
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8 час.

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