Как деформируют информацию*Казахстанское общество обсуждает статью главы МИД РФ Сергея Лаврова «Россия и Казахстан: сотрудничество без границ», опубликованную в «Российской газете» 9 ноября.
Эксперты Казахстана и реакция на статью С. Лаврова – умеренная, узкоглазая, узколобая
Комментарии
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Лора Лора
Узколобые и узкоглазые националисты страшнее пистолета! Не надо с ними церемонится; у них ж.. чешется требует сильного пинка. Так надо им его дать...пока не превратились в хохлов...
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17 час.
Валентин Щербаков
Мало того, что получили эти узколобые и узкоглазые земли от СССР, так еще и наглеют по отношению к коренным русским.
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14 час.
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