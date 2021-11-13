Эксперты Казахстана и реакция на статью С. Лаврова – умеренная, узкоглазая, узколобая

Лора Лора Узколобые и узкоглазые националисты страшнее пистолета! Не надо с ними церемонится; у них ж.. чешется требует сильного пинка. Так надо им его дать...пока не превратились в хохлов...

Валентин Щербаков Мало того, что получили эти узколобые и узкоглазые земли от СССР, так еще и наглеют по отношению к коренным русским.