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Храмцов о недопуске на Олимпиаду-2024: «Это огромная потеря. И сейчас я не буду выступать вообще ни в каком статусе, только если вернется наш флаг»

– Вы могли выступить на Олимпиаде в Париже, честно завоевав олимпийскую лицензию, но МОК не допустил российских тхэквондистов до Игр.

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