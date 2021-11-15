МНЭ РК: Большое число налоговых льгот обходится государству значительным упущенным доходом

Астана. 15 ноября. КазТАГ – Большое число налоговых льгот обходится государству значительным упущенным доходом, сообщается в представленной министерством национальной экономики концепции управления государственными финансами Казахстана до 2030 года.
Астана. 15 ноября. КазТАГ – Большое число налоговых льгот обходится государству значительным упущенным доходом, сообщается в представленной министерством национальной экономики концепции управления государственными финансами Казахстана до 2030 года.
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