«Карманная сверхдержава»: армия Британии не выдержит крупной европейской войны — FT (ФОТО)

Армия «карманной сверхдержавы» Британии «похожа на Потемкинскую деревню» и не выдержит крупной европейской войны, пишет Financial Times «Британское военное руководство в частном порядке говорит, что их войскам будет трудно вести европейскую войну, которая продлится больше нескольких недель».
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