Арктика под угрозой: вирусы в 30 раз превышают норму – ученые исследуют потенциальные риски Юлия ЧелкановаНедавние исследования, проведенные в условиях быстро меняющегося климата Арктики, выявили тревожную тенденцию: количество вирусов в этом регионе увеличилось в 30 раз по сравнению с обычными показателями.