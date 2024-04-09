Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении жителя Челябинской области

В социальных медиа размещена информация о том, что в Челябинске в одном из многоквартирных домов между соседями произошел конфликт, в результате ссоры гражданин Республики Таджикистан нанес удар молотком по руке своему соседу.
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