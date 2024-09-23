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Школьник напал на одноклассников молотком в Иркутске. Трое детей пострадали

Школьник напал на одноклассников молотком в Иркутске. Трое детей пострадали

Ученики готовились к уроку физкультуры в раздевалке.В школе Балаганска 15-летний ученик 8-ого класса напал на своих одноклассников молотком, ранены трое детей.

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