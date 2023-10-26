Полковник Макгрегор: Байдена пытаются склонить к нападению на Иран

Экс-советник руководителя МО Соединённых Штатов Дуглас Макгрегор указал на тот факт, что главу государства Джозефа Байдена стараются убедить в надобности атакующего манёвра, целью которого окажется иранская территория.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии