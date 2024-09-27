Как лечить сотрясение мозга

О мозге нужно думать так: он очень, очень уязвим. Вы когда-нибудь задумывались о том, что происходит в мозге во время сотрясения мозга, какова механика этого процесса? Когда происходит сильный удар по голове или любой верхней части тела, мозг фактически врезается во внутреннюю часть черепа.
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