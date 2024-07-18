Сигнал о том, как повысится ставка ЦБ, и неприятный сюрприз для ипотечников. Обзор Банки.ру

Население и аналитики не верят в способность ЦБ быстро обуздать цены, пишет «Коммерсант». Очередная порция данных, опубликованная Росстатом и Банком России, не дает регулятору повода для смягчения или сохранения нынешней жесткости политики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии