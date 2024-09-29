Президент Австрии призвал парламент договариваться о коалиции

Результаты выборов, в которых ни одна партия не набрала большинства вынуждает договариваться о создании коалиции, заявил президент Австрии Александер Ван дер Беллен, 29 сентября сообщает телеканал Puls 24.
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