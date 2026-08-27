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Глава КДК объяснил суровое наказание для Талалаева за оскорбительные жесты в матче «Балтика» — «Рубин»

Глава КДК объяснил суровое наказание для Талалаева за оскорбительные жесты в матче «Балтика» — «Рубин»

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Артур Григорьянц объяснил суровое наказание для главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева за оскорбительные жесты в матче 5-го тура российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:1).

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