Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Артур Григорьянц объяснил суровое наказание для главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева за оскорбительные жесты в матче 5-го тура российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:1).
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