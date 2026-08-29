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Аргументы и Факты

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Исчез после ссоры: раскрыты странные детали пропажи мальчика под Тверью

Исчез после ссоры: раскрыты странные детали пропажи мальчика под Тверью

В Тверской области почти две недели безостановочно ищут загадочно пропавшего 14-летнего подростка. Мальчик исчез после ссоры с отцом в лесу.

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