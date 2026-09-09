«Добрый» хан Джанибек: на пике могущества

Портрет хана Джанибека на Каталонском атласе 1375 г. На историческом перепутье В данной статье речь пойдет об одной из самых противоречивых фигур золотоордынской истории – хане Джанибеке: одновременно кровавом и «добром».
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