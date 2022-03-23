Биолог предупредил об "остаточных" волнах COVID: Названы сроки

Многие в России считают, что пандемия коронавирусной инфецкии пошла на спад. Эту информацию прокомментировал радио Sputnik член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Пётр Чумаков.
Многие в России считают, что пандемия коронавирусной инфецкии пошла на спад. Эту информацию прокомментировал радио Sputnik член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Пётр Чумаков.
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