Путин предложил Украине возобновить переговоры в Стамбуле без предварительных условий

Владимир Путин выступил с пресс-конференцией перед российскими и зарубежными журналистами. Несмотря на то, что украинская страна не соблюдает режим прекращения огня, он предложил возобновить переговоры в Стамбуле с 15 мая .
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