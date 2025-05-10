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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Путин предложил Украине возобновить переговоры в Стамбуле без предварительных условий

Путин предложил Украине возобновить переговоры в Стамбуле без предварительных условий

Владимир Путин выступил с пресс-конференцией перед российскими и зарубежными журналистами. Несмотря на то, что украинская страна не соблюдает режим прекращения огня, он предложил возобновить переговоры в Стамбуле с 15 мая .

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