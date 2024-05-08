Байден: Трамп не признает поражения на президентских выборах в США

В случае проигрыша на президентских выборах в США Дональд Трамп не признает свое поражение. Такое мнение выразил действующий глава американского государства и соперник Трампа на выборах Джо Байден в интервью телеканалу CNN.
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