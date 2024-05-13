13 мая посёлок Трегуляй останется без света

В понедельник, 13 мая, в Тамбове отключат электричество на двенадцати улицах. Как сообщает Центральная диспетчерская города, это связано с ремонтными работами на объектах электроэнергетики, а также в связи с опиловочными работами.
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