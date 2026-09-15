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В Киеве советуют сидеть по домам: Бежать всё равно некуда – безопасных городов на Украине не осталось

В Киеве советуют сидеть по домам: Бежать всё равно некуда – безопасных городов на Украине не осталось

Киевлянам и другим украинским беженцам больше некуда бежать, потому что даже города Западной Украины теперь подвергаются массированным обстрелам.

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